Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 175,24 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 176,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.300 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 46,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 145,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 20,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.077,00 USD umgesetzt worden.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

"The Big Short"-Investor Michael Burry warnt vor Euphorie in der Bilanzsaison - und setzt auf diese Aktien

NVIDIA-Aktie & Co.: Diese Metaverse-Aktien könnten zukünftig vom VR-Trend profitieren

Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter Meta zapft erstmals Anleihemarkt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com