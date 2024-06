Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 497,00 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 497,00 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 496,05 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 501,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 297.115 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2023 Kursverluste bis auf 274,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 81,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 515,88 USD aus.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 36,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.07.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,19 USD im Jahr 2024 aus.

