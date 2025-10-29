Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Minus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 748,83 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 748,83 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 745,14 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 754,94 USD. Bisher wurden heute 1.312.870 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (479,89 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 35,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,88 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 837,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Das EPS lag bei 7,14 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,52 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 39,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 39,23 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

