Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 116,00 USD.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 116,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 114,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 115,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 783.960 Stück.

Am 27.06.2025 markierte das Papier bei 129,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,480 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 136,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 25.06.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.09.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.09.2026 dürfte Micron Technology die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 8,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?