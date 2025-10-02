Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 183,14 USD zu.

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 183,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 186,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 4.370.649 Stück.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 197,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,518 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 15,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

