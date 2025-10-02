Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit Verlusten

Micron Technology im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 181,54 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 181,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 181,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 185,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.107.561 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,14 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,518 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

