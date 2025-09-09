DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.517 -0,4%Nas21.947 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,66 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain

10.09.25 16:11 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 141,30 USD.

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 141,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 142,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.246.548 Micron Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 142,22 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 0,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 129,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,67 USD je Micron Technology-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 23.09.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
