Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 184,44 USD abwärts.

Das Papier von Micron Technology befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,1 Prozent auf 184,44 USD ab. Bei 179,67 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.697.209 Micron Technology-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 201,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 199,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,527 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Micron Technology-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

