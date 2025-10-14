Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Dienstagnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 188,26 USD abwärts.

Die Micron Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 188,26 USD abwärts. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 186,27 USD nach. Bei 186,96 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 859.352 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 6,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,527 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 23.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Micron Technology-Bilanz für Q1 2026 wird am 17.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

