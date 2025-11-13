DAX24.071 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.006 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,19 +0,8%Gold4.204 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit Aufschlag

13.11.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 246,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
204,15 EUR -5,80 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 246,36 USD. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,20 USD aus. Mit einem Wert von 243,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.503.302 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (257,05 USD) erklomm das Papier am 11.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 61,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 300,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 USD je Micron Technology-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 7,75 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
