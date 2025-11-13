DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Profil
Fokus auf Aktienkurs

13.11.25 20:23 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend im Tiefenrausch

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Micron Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,5 Prozent auf 231,50 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
202,50 EUR -7,45 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 231,50 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 230,16 USD. Bei 243,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 5.231.273 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 257,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD ab. Mit Abgaben von 73,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,527 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 17,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
