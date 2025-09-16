DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.076 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 159,10 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
133,62 EUR 0,60 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Micron Technology legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 159,10 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 159,10 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 826.193 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 160,33 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 0,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 61,30 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,480 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Micron Technology ließ sich am 25.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,56 Prozent auf 9,30 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.09.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Micron Technology.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

