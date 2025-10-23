Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology reagiert am Donnerstagabend positiv

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 204,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,2 Prozent auf 204,85 USD. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 205,99 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 196,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.095.200 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (214,75 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 69,94 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,527 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

