Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 117,16 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 117,16 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 117,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,83 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 467.022 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 129,75 USD. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 10,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 47,45 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,480 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 136,67 USD für die Micron Technology-Aktie.

Am 25.06.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 9,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 25.09.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,00 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

