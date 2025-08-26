Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Abend nordwärts

So bewegt sich Micron Technology

Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 118,49 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 20:08 Uhr 1,7 Prozent. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.342.769 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 129,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 48,04 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 25.09.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



