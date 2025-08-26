Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology tendiert am Abend nordwärts

DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.610 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
So bewegt sich Micron Technology

27.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 118,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
100,66 EUR 0,20 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 20:08 Uhr 1,7 Prozent. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.342.769 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 129,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 48,04 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,67 USD an.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 9,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Micron Technology am 25.09.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

