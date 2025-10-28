Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 218,29 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 218,29 USD ab. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 217,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 218,88 USD. Bisher wurden heute 1.383.184 Micron Technology-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 224,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 2,93 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 71,79 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Analysten bewerten die Micron Technology-Aktie im Durchschnitt mit 132,50 USD.
Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,83 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 46,00 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,81 USD fest.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
