So entwickelt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Nachmittag nach

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 502,28 USD.

Microsoft Corp.
425,25 EUR -9,50 EUR -2,19%
Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 502,28 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 499,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 508,81 USD. Bisher wurden heute 1.236.511 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,35 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
