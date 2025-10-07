Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 525,63 USD abwärts.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 525,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 524,11 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 528,57 USD. Bisher wurden via NASDAQ 640.530 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (555,00 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,59 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,40 Prozent.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.
Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
