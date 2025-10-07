DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
So bewegt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Microsoft

07.10.25 20:29 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Microsoft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 522,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,2 Prozent auf 522,14 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 521,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 528,57 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.373.538 Stück gehandelt.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,96 Prozent.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 606,00 USD angegeben.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

