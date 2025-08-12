Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 530,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 532,66 USD. Bei 532,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 543.083 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 34,97 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,55 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 606,00 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

