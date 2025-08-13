Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 523,81 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 523,81 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 523,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,78 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 650.563 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (555,00 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,17 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,55 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,52 USD je Aktie.

