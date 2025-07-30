Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit Verlusten

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 521,94 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 521,94 USD abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 520,89 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 523,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.158.838 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 33,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,51 USD je Microsoft-Aktie.

