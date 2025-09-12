Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 512,28 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 512,28 USD ab. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 510,60 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 517,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.031.079 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,34 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,69 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

