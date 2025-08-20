Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 503,60 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 503,60 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 502,88 USD ein. Mit einem Wert von 503,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 564.625 Microsoft-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 555,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,67 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 606,00 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76,44 Mrd. USD gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,52 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
