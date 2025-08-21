Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Freitagabend zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 508,19 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 510,73 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 504,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.454.335 Microsoft-Aktien.
Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen