Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Freitagabend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 508,19 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 510,73 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 504,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.454.335 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

