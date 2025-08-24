Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 506,52 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 506,52 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 504,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 506,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 636.892 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,57 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,92 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,67 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,52 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern

Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025