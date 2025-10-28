Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Nachmittag an

Blick auf Microsoft-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 543,83 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 543,83 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 553,49 USD. Bei 550,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.338.487 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 36,59 Prozent sinken.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 29.10.2025 präsentieren. Am 04.11.2026 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,56 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

