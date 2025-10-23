Microsoft Aktie
Marktkap. 3,33 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des Softwareriesen sieht Brent Thill dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zur Cloud-Sparte Azure. Nach dem besten Zwischenbericht in der jüngsten Zeit habe die Aktie stagniert, erscheine aber gut positioniert für einen Anstieg, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 520,56
|Abst. Kursziel*:
29,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 520,90
|Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 632,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
