Microsoft Aktie

449,10 EUR -1,85 EUR -0,41 %
STU
520,90 USD +0,33 USD +0,06 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,33 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

08:11 Uhr
Microsoft Buy
Microsoft Corp.
449,10 EUR -1,85 EUR -0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des Softwareriesen sieht Brent Thill dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zur Cloud-Sparte Azure. Nach dem besten Zwischenbericht in der jüngsten Zeit habe die Aktie stagniert, erscheine aber gut positioniert für einen Anstieg, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 520,56		 Abst. Kursziel*:
29,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 520,90		 Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 632,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

