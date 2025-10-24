Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 522,22 USD.

Das Papier von Microsoft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 522,22 USD. Bei 525,05 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 716.135 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (555,00 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. 6,28 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,97 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,48 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Am 04.11.2026 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser