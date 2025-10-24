DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Notierung im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

24.10.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 522,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
449,90 EUR 0,50 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Microsoft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 522,22 USD. Bei 525,05 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 716.135 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (555,00 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. 6,28 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,97 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,48 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Am 04.11.2026 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
08:11Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:11Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen