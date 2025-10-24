Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 524,51 USD.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 524,51 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 525,05 USD. Bei 522,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.669.387 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,26 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,48 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,55 USD fest.
Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage
Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
