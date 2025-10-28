Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend stärker
Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 544,32 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 544,32 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 553,49 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 550,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.565.009 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 1,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 36,65 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 29.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,56 USD je Microsoft-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
