Minderheitsbeteiligung

LVMH-Aktie: Beteiligung an La Joux-Perret erworben

12.11.25 08:19 Uhr
LVMH-Aktie:Uhren-Sparte gestärkt - Neuer Deal mit La Joux-Perret! | finanzen.net

Die Uhrensparte von LVMH hat eine Minderheitsbeteiligung am Schweizer Hersteller La Joux-Perret erworben.

Wie LVMH am Mittwoch mitteilte, wurde dieser Schritt im Rahmen eines langfristigen Plans zur Stärkung der Beziehungen zu Industriepartnern unternommen. Die Höhe der Beteiligung und finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Wer­bung

Die Transaktion stärkt die Investitionen von LVMH in das wichtige Uhrenzentrum Schweiz, wo der Konzern derzeit 16 Manufakturen unterhält. Zu LVMH gehören Marken wie Hublot, TAG Heuer und Zenith.

La Joux-Perret werde vollständig unabhängig bleiben, teilten die Unternehmen weiter mit. Die Citizen Group, der La Joux-Perret gehört und die andere Uhrenmarken betreibt, werde die Marken in ihrem Portfolio unabhängig führen, hieß es.

Von Aimee Look

DOW JONES

