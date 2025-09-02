DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Mittwochabend

03.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Mittwochabend

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 23,89 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 23,89 USD nach. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 23,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.257.328 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 234,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Abschläge von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

