Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend ohne große Veränderung

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 24,04 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 24,04 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 24,05 USD zu. Die Moderna-Aktie sank bis auf 23,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.237.766 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 79,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 232,60 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,654 USD je Aktie aus.

