Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag verlustreich

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 23,90 USD.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 23,90 USD abwärts. Die Moderna-Aktie sank bis auf 23,79 USD. Bei 24,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 617.116 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 79,94 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 234,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,00 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

