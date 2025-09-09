Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 25,14 USD nach oben.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 25,14 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 25,34 USD. Bei 24,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 341.763 Moderna-Aktien gehandelt.
Bei 79,94 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 217,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 8,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,00 USD.
Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 241,00 Mio. USD gelegen.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,654 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.
