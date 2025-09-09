Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochabend gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 24,53 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,53 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 25,34 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.050.953 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 225,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,61 Prozent.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD ausweisen wird.

