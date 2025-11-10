Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagabend mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 24,31 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 24,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 23,75 USD. Bei 24,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.263.831 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,90 USD erreichte der Titel am 09.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 06.11.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 45,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --8,504 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel