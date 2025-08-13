Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 25,97 USD.
Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 25,97 USD. Die Moderna-Aktie sank bis auf 25,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 253.616 Moderna-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2024 auf bis zu 91,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 254,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,653 USD je Aktie aus.
