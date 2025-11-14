DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend schwächer

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 24,32 USD.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 24,32 USD nach. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 24,19 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.253.629 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 48,91 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 101,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit Abgaben von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 USD.

Moderna ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --8,150 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

