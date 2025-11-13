Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Abend tief südwärts

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 24,92 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 6,7 Prozent auf 24,92 USD ab. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,89 USD nach. Bei 26,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.430.931 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 48,91 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 7,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 06.11.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,44 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Mrd. USD gegenüber 1,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,150 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel