Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag fester

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 27,68 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 15:53 Uhr 3,7 Prozent. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,71 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 372.049 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2024 markierte das Papier bei 91,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 232,33 Prozent Luft nach oben. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,35 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,00 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,653 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

