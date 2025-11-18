Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 24,18 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 24,18 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 24,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 240.447 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,00 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -8,070 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

