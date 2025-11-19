Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,77 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 24,77 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 24,62 USD. Bei 24,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.003 Moderna-Aktien umgesetzt.
Bei 48,91 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 49,36 Prozent niedriger. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.
Am 06.11.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. USD, gegenüber 1,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,44 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -8,070 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie
Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet
Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Moderna Inc
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen