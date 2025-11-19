DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.538 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Nachmittag ins Minus

19.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,43 EUR -0,05 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 24,77 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 24,62 USD. Bei 24,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.003 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 48,91 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 49,36 Prozent niedriger. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Am 06.11.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. USD, gegenüber 1,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,44 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -8,070 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

