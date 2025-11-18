DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend nahe Vortagesniveau

18.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die Moderna-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,48 EUR 0,41 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 24,75 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,89 USD zu. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,81 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.373.213 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 48,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 97,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Abschläge von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 1,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -8,070 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

