Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 24,00 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 24,00 USD abwärts. Bei 23,86 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.312.869 Moderna-Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 103,83 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 3,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Am 06.11.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. USD, gegenüber 1,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,44 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,070 USD je Moderna-Aktie stehen.

