Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit Abschlägen

19.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 24,00 USD ab.

Moderna Inc
21,43 EUR -0,05 EUR -0,23%
Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 24,00 USD abwärts. Bei 23,86 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.312.869 Moderna-Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 103,83 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 3,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Am 06.11.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. USD, gegenüber 1,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,44 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,070 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

