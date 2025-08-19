Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 27,83 USD.
Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 27,83 USD nach. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 27,61 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 251.289 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,75 USD erreichte der Titel am 21.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 222,49 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,80 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 USD je Moderna-Aktie an.
Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.
Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,677 USD je Moderna-Aktie.
