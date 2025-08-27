Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Donnerstagabend

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 24,18 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 24,18 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,13 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.145.341 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,50 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 232,92 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,24 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,00 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,676 USD je Aktie aus.

