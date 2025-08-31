MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Montagvormittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 383,30 EUR zu.

Um 09:04 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 383,30 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 384,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 382,80 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.241 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 3,26 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 409,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

