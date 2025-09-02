MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Mittwochnachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 378,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 378,70 EUR. Bei 379,70 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 379,20 EUR. Bisher wurden heute 26.441 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 409,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

